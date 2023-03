Streit im Stadtrat von Haan Trotz vieler Bedenken – der Ordnungsdienst kommt

Die Kritik im Ratssaal war groß. „Sie finanzieren diesen Ordnungsdienst auf Pump über Kassenkredite“, schimpfte FDP-Fraktionsvorsitzender Michael Ruppert in Richtung der Verwaltungsbank: „Und wofür? Nehmen wir nur mal die Hundebisse, da haben Sie bisher gerade mal einen pro Jahr in Haan gezählt.“ Dafür, so der Liberale, brauche man keinen Ordnungsdienst, der pro Jahr allein an Personalkosten rund 320.000 Euro verschlinge.