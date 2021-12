Änderung im neuen Jahr : Haan nimmt mehr Einfluss auf Stellplätze

Haan Vom neuen Jahr an greift in Haan eine eigene Satzung für den Bau von Auto- und Fahrradabstellplätzen. Die regelt genau die Zahl der bei Neubauten nachzuweisenden Stellplätze für Autos und auch Fahrräder.

Wer in Haan künftig Mehrfamilienhäuser mit mindestens drei Wohnungen bauen möchte, muss pro 100 Quadratmeter Wohnungs-Bruttogrundfläche 1,2 Stellplätze für Autos oder andere Kraftfahrzeuge sowie zwei Fahrrad-Stellplätze nachweisen. So regelt es die neue Stellplatzsatzung, die der Stadtrat kurz vor Weihnachten endgültig verabschiedet hat.

Mit der am 21. Juli 2018 beschlossenen Novelle der Landesbauordnung hatten die 396 Städte und Gemeinden in NRW erstmals die Möglichkeit erhalten, eigene Regelungen festzusetzen, wie und in welchem Umfang bei Bauvorhaben Stellplätze für Kraftfahrzeuge und Abstellplätze für Fahrräder geschaffen werden. Die neue Satzung bietet Haan sowohl Chancen, als auch Pflichten. So kann die Stadt künftig bei Bauvorhaben – etwa dem Bau des neuen Rathauses – mehr Einfluss auf die städtebauliche und verkehrliche Entwicklung nehmen. Denn die eigene Stellplatzsatzung hat im Vergleich zu den bisher landesweit einheitlichen Regelungen einen besonderen Stellenwert: Sie ermöglicht es, differenziert auf örtliche Gegebenheiten einzugehen, wie beispielsweise die Nähe zu einer Bushaltestelle.