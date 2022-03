Haan : Stadt nimmt am Samstag an Earth Hour teil

Jugendliche zünden bei der Klimaschutzaktion «Earth Hour» Kerzen an. Foto: dpa/Patrick Seeger

Haan Alle Haaner sind dazu augerufen, am Samstagabend das Licht abzuschalten und so ein Zeichen zu setzen. Außerdem gibt es zwei Mitmachaktionen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Unter dem Motto „#LichtAus für einen friedlichen und lebendigen Planeten“ gehen am Samstag, 26. März, um 20.30 Uhr, weltweit an vielen Orten für eine Stunde die Lichter aus. Die Menschen wollen so ein Zeichen zur Anerkennung und Würdigung unseres Planeten setzen.

Im vergangenen Jahr hatte sich die Stadt Haan erstmals offiziell an der Earth Hour beteiligt und möchte auch in diesem Jahr erneut ihre Solidarität zeigen. Jeder Einzelne kann sich im privaten und öffentlichen Raum daran beteiligen. 2021 hatten neben zahlreichen Bürgern auch die Stadtbücherei, die Feuerwehrwache, die Stadt-Sparkasse und das Möbelhaus Ostermann teilgenommen und gemeinsam das Licht ausgeschaltet oder die sicherheitsbedingt notwendigen Lichter in bunte Farben getaucht. In allen städtischen Liegenschaften wird das Licht nachts schon vor 20.30 Uhr standardmäßig ausgeschaltet, teilt die Stadt jetzt mit.

In diesem Jahr hat die Stabsstelle Klimaschutz zwei Mitmachaktionen initiiert. Eine davon wurde gemeinsam mit dem Kinderparlament entwickelt: Alle Kinder sind dazu aufgerufen, Kieselsteine mit bunten Farben und Symbolen zu bemalen und darauf ihre Wünsche und Beiträge für den Klimaschutz festzuhalten. Die Steine können am 26. März im Blumenbeet vor dem Rathaus abgelegt werden. Klimaschutzmanagerin Janine Müller sammelt diese dann ein und nutzt sie für den Bericht zur Earth Hour 2022 und das integrierte Klimaschutzkonzept.