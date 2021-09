Sandbachtal in Haan : Stadt legt Radwegplanung vor

Haan In der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Mobilität der Stadt Haan an diesem Mittwoch geht es um den Vorentwurf der geplanten Strecke.

Wie geht es weiter in der Debatte um mögliche Alternativen zu einem Schutzstreifen für Radfahrer auf der B228? Die Haaner Stadtverwaltung hat jetzt für die nächste Sitzung des Umwelt-und Mobilitätsausschusses am Mittwoch, 8. September, angekündigt, die Vorentwurfsplanung für einen neuen Radweg durch das Sandbachtal vorzulegen. Im Juni 2020 war dazu im Anschluss eines förmlichen Vergabeverfahrens das Mönchengladbacher das Planungsbüro Squadra+ beauftragt worden. Nach „umfangreichen Vorarbeiten und zeitaufwändigen Abstimmungsprozessen“ sei jetzt eine Vorentwurfsplanung möglich, heißt es in der Beschlussvorlage.

In mehreren Einzelabschnitten wird der gesamte Trassenverlauf immer wieder auch mit alternativen Wegeführungen dargestellt. Anhand von Lage- und verschiedenen Detailplänen will die Verwaltung die Planung mündlich vorstellen, und die weitere Vorgehensweise mit dem Fachausschuss beraten. Diese Pläne werden zusätzlich als PDF-Dateien ins Ratsinformationssystem (www.haan.de) eingestellt.

Die Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Mobilität findet am Mittwoch, 8. September, statt. Beginn in der Aula des städt. Gymnasiums Haan, Adlerstr. 3, ist gegen 18.30 Uhr. Die Einbringung der Vorentwurfsplanung steht als Punkt 6 auf der Tagesordnung

Die GAL kündigte jetzt in einer Stellungnahme zu der städtischen Radwegeplanung schon einmal ihre Ablehnung an. Er halte den vorgelegten Radweg „für den Zweck der täglichen Nutzung, um schnell von

Die CDU erinnerte jetzt im Zusammenhang mit der Anwohnerkritik am Zustand des Weges im Sandbachtal an ihren Antrag von März diesen Jahres. Die Christdemokraten hatten seinerzeit die Einstellung von 100.000 Euro in den Haushalt 2021 beantragt, um die Kölner Straße und das Sandbachtal fahrradfreundlicher zu gestalten. Das, so beklagte Fraktionsvize Tobias Kaimer, habe die politische Mehrheit jedoch abgelehnt.