Gefahren durch Bäume : Stadt Haan kontrolliert Bäume häufiger als vorgegeben

Haan Der Ausschuss für Feuerschutz und Ordnungsangelegenheiten befasste sich auch mit Gefahren, die in der Stadt Haan von Bäumen ausgehen.

Am Schluss herrschte weitgehend Einigkeit im Ausschuss für Feuerschutz und Ordnungsangelegenheiten. Die FDP hatte beantragt, dass die Stadt alle Waldstücke auf dem Stadtgebiet, die von öffentlichen Wegen durchzogen werden oder daran grenzen, zeitnah kontrollieren soll. „In letzter Zeit kam es in Haan zu mehreren Baumstürzen. Wir glauben, dass sich das nicht mehr nur auf die Bereiche von Bächen beschränken wird“, sagte Reinhard Zipper (FDP) dazu. Die Verwaltung teile die Beobachtung, antwortete Technische Beigeordnete Christine-Petra Schacht. „Darum haben wir auch schon reagiert“, sagte sie. Statt alle 18 Monate würde man die Bäume derzeit jährlich kontrollieren, „Buchen und Eschen sogar zweimal im Jahr“, so Schacht. Diesen Arten setze die Trockenheit besonders unter Stress. Die Kontrollen seien für die Stadt allerdings auch eine große Herausforderung. „Da sich der Waldbestand der Stadt auf viele kleine Gebiete verteilt“, so Schacht. Grundsätzlich sind dabei besonders Randgebiete der Wälder im Fokus. Wenn der Wald beispielsweise an eine Straße grenzt. Auf Waldwegen im Wald müssen Spaziergänger nämlich mit sogenannten waldtypischen Gefahren rechnen. Dazu gehören Gefahren, die von toten und lebenden Bäumen ausgehen.