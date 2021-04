Betreuungsplätze in Haan frei : Kita-Anmeldung 2022 läuft bereits

Haan In den Haaner Tageseinrichtungen für Kinder ist das Anmeldeverfahren für Kindergartenplätze für das Jahr 2022/2023 bereits eröffnet. Ab sofort können alle Haaner Familien ihre Kinder für einen Kita-Platz ab dem 1. August 2022 anmelden. Die Anmeldungen für das Kindergartenjahr 2022/2023 ist in allen Haaner Kindertagesstätten bis Freitag, 29. Oktober, möglich.

Im Rahmen der Kindergartenbedarfsplanung hat der Rat der Stadt Haan in seiner Sitzung am 25. März beschlossen, dass in der Städtischen Kita Am Sandbach in der früheren Grundschule Bachstraße 64a zum 1. Mai eine dritte Gruppe für Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren den Betrieb aufnehmen soll. Hier sind noch einige Plätze für Mädchen und Jungen frei. Interessierte Eltern wenden sich an die Kita-Leiterin Nicole Dengel unter der Telefonnummer 0170 3338703.