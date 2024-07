Schließung der Stadtteilbücherei Stadt sieht keine Gefahr für Bücherei-Besucher in Gruiten

Konkret handele es sich um Arbeiten an der Fassade, der Dachterrasse und den Außenanlagen. „Die Arbeiten selbst erfordern es, dass das gesamte Gebäude für die Dauer von drei Wochen nicht genutzt wird“, betont die städtische Beigeordnete – einerseits, weil Sicherheitsvorkehrungen für Besucher dann nicht eingerichtet werden müssten, andererseits, um Belästigungen durch Lärm und Schmutz zu vermeiden. „Diese Arbeiten waren schon lange zuvor mit Schul- und OGS-Leitung abgestimmt worden“, versichert Herz: „Dabei wurde leider übersehen, dass die Stadtteilbücherei Gruiten in den Sommerferien grundsätzlich durchgehend geöffnet ist.“ So sei die Mitteilung verspätet an die Bücherei weitergeleitet worden. Daher habe anschließend eine kurzfristige Information der Öffentlichkeit erfolgen müssen.