Online-Veranstaltung Stadt informiert zur Lärmaktionsplanung

Fühlen Sie sich durch Verkehrslärm in Ihrem Umfeld gestört? Gibt es Orte in Haan an denen Sie Ruhe genießen? Wo befinden sich diese „Ruheorte“ und wie gelangen Sie dorthin? All diesen Fragen und mehr soll die Beteiligung im Rahmen der vierten Runde der Lärmaktionsplanung der Stadt Haan auf den Grund gehen.