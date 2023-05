Innenstadt in Haan 330.000 Euro Fördergeld für Umbau Alter Markt

„Unsere Städte sind die zentralen Lebensorte für die Menschen in NRW“, heißt es da. In dieser herausfordernden Zeit, biete die Städtebauförderung „verlässlich die Möglichkeit, Zentren lebendig zu gestalten, Treffpunkte zu schaffen und Lernräume zu bilden“. Im Rahmen des Integrierten Handlungskonzepts Innenstadt (InHK) soll der Alte Markt weiter aufgewertet und teilweise umgestaltet werden. Die Brunnenanlage auf dem äußerst beliebten Platz im Zentrum beispielsweise hat sich überlebt, ihr Betrieb kann nur noch mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand aufrechterhalten werden. Auch entspricht die unterirdisch gelagerte Technik, die sogenannte Brunnenstube, nicht mehr den heutigen Anforderungen. Das bei Kindern beliebte Karussell wird – in aktualisierter Form – auch nach dem Umbau wieder einen Platz finden. Der Beginn der Bauphase ist für das vierte Quartal 2023, nach der Haaner Kirmes, vorgesehen.