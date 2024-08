Geschwister-Scholl-Weg Stadt verspricht Wiedergutmachung für Fehler beim Spielplatz-Abbau

Während im Haaner Bachtal Über Monate hinweg ein wunderschöner neuer Spielplatz gebaut worden ist, werden in diesen Tagen die Spielgeräte an vier anderen Standorten, die nicht mehr tragbar sind, abgebaut: Bei einer Bestandsaufnahme habe sich herausgestellt, dass die Geräte defekt oder in einem maroden Zustand seien und eine Reparatur sich nicht mehr lohne, hatte die Stadt im Frühjahr bereits für den Seilbahnweg, Graf-von-Galen-Weg und die Königgrätzer Straße angekündigt.