Elektro-Mobilität : Stadt Haan errichtet 2020 Schnellladesäule

Haan Ein besonderes Angebot für Nutzer von Elektrofahrzeugen

Innerhalb von nur 30 Minuten können Eigentümer von Elektroautos demnächst ihre Fahrzeuge „volltanken“. Möglich macht dies eine Schnellladesäule mit einer Ladeleistung von bis zu 100 Kilowattstunden, die im März 2020 auf dem Haan Rathausparkplatz in Betrieb genommen werden soll. Wie Dr. Jürgen Simon, Leiter der Stabsstelle für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Touristik, mitteilte, kostet die Ladesäule insgesamt 93.000 Euro; davon fließen etwa 37.000 Euro aus Fördermitteln des Landes. Zunächst als Ladestation für die städtischen Elektrofahrzeuge geplant, wurde mit dem Gedanken einer Steigerung der Attraktivität des Einzelhandelsstandorts Haaner Innenstadt die Ladestation schließlich erweitert, um auch das Laden von privaten Elektrofahrzeugen zu ermöglichen.Diese Ladesäule wird im Kreis Mettmann eine der leistungsstärksten sein. Ein Elektrofahrzeug mit einer Batteriekapazität von 50 kWh kann mit 100 kW in 30 Minuten vollständig geladen werden. „Das wäre also gerade genug Zeit für einen Cafébesuch oder sonstige schnelle Erledigungen in der Innenstadt“, so Simon. Bezahlt werden können die Ladevorgänge entweder über eine App, oder mit einer bereits vorhandenen Ladekarte eines EMP (E-Mobility Provider), beispielsweise eines Stadtwerks, das Ladestromverträge anbietet.