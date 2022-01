Pflegemaßnahme : Stadt „boostert“ ihre City-Bäume

Die mehr als 150 Jahre alte Eiche am Zugang zur Marktpassage hat ihre Injektion bereits bekommen. Sie soll für die anstehenden Umbauarbeiten am Alten Markt gestärkt werden. Foto: Stadt Haan

Haan Injektionen mit niedrigem Luftdruck sollen den Boden mit Substrat versorgen. Das soll vor allem die etwa 80 „hochbetagten“ Bäume deutlich widerstandsfähiger machen, heißt es aus dem Rathaus.

Die „Gartenstadt“ lässt grüßen: Haan verfügt über einen großen Baumbestand im Innenstadtbereich. Mehr als 80 Bäume seien älter als 100 Jahre, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Sie stehen unter anderem an Straßen, Schulen, Parkanlagen und Parkplätzen. Ein Naturschatz, den es auch mit Blick auf die zunehmenden Extremwetterlagen zu schützen und zu erhalten gelte.

Um die Standorte der Bäume nachhaltig zu verbessern, wendet die Stadt nun eine neue Technologie an. Durch Bodeninjektionen mit niedrigem Luftdruck in mehreren Bereichen unter und rund um den Baum wird der Boden gelockert und mit Substrat gefüllt. Wasser und Sauerstoff sollen so leichter in den Boden eindringen und zu den Wurzeln gelangen. Auf diese Weise würden optimale und nährstoffreiche Standorte für die Bäume geschaffen. Eine Art Baum-Booster, heißt es aus dem Rathaus.