Auftakt mit Kerstin Griese Staatssekretärin eröffnet neue SPD-Gesprächsreihe in Haan

Die SPD-AG „60 plus“ startet eine neue Reihe politischer und gesellschaftsbezogener Fachgespräche in Haan. Zum Auftakt am Mittwoch, 6. März, um 17 Uhr kommt die Parlamentarische Staatssekretärin und SPD-Bundestagsabgeordnete Kerstin Griese in die Awo-Räumlichkeiten an der Breidenhofer Straße 7.