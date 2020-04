Corona-Krise : Klinik-Mitarbeiter nähen Schutzanzüge

Haan Weil die Lieferungen ausbleiben, greifen Teile der Belegschaft inzwischen selbst zur Nähmaschine und ernten viel Lob.

Es ist schon eine außergewöhnliche Anprobe, zu der sich Farida Kohlbach und Slaviza Aksentic an diesem Tag verabredet haben. Die beiden Mitarbeiterinnen des Haaner Krankenhauses Sankt Josef sitzen an der Nähmaschine und vollenden die letzten Nähte eines grün glitzernden Schutzanzuges. Kurz darauf steigt Farida Kohlbach in das fertige Kleidungsstück. Eine kurze Drehung – und die beiden sind sich einig: „Das sieht doch ganz gut aus“.

Es sieht nicht nur gut aus – es hilft auch ihrem Arbeitgeber und vielen kranken Menschen in diesen Corona-geprägten Tagen konkret weiter. Denn die beiden Krankenhausmitarbeiterinnen haben sich mit weiteren Kollegen zusammengetan, um den Engpass an Schutzkleidung zu überbrücken. Weil Mundschutze, Schutzkittel und Schutzbrillen gerade schwer zu bekommen und doch so wichtig sind, haben sie sich selbst an die Nähmaschine oder den Basteltisch gesetzt.