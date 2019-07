Haan : Vor der Operation müssen die Keime weg

Haan Der Kplus-Verbund untersucht in seinen Kliniken alle Patienten auf multiresistente Erreger.

Gründliches Waschen ist angesagt und zwar von Kopf bis Fuß und sogar in den Nasenlöchern: Wer im Haaner St. Josef Krankenhaus operiert werden will, muss dafür sorgen, dass gefährliche Keime von der Haut und aus den Körperöffnungen verschwinden. Ist ein Patient befallen, bekommt er seit einem halben Jahr ein spezielles Hygieneset geschenkt. Damit wollen die Krankenhaus-Verantwortlichen das Infektionsrisiko bei Operationen weiter senken. Die Haaner Hygienefachleute gehen sogar noch einen Schritt weiter als das Berliner Robert-Koch-Institut, das den Check auf multiresistente Keime nur bei bestimmten Patienten-Risikogruppen empfiehlt: In St. Josef werden sämtliche Patienten vor dem Krankenhausaufenthalt untersucht. „Alle Menschen tragen Keime auf ihrer Haut, bei einem intaktem Immunsystem machen sie nicht krank“, erklärte der ärztliche Direktor Dr. Udo Huberts den Hintergrund. Erst wenn die Keime unter anderem bei Operationen in den Körper gelangten, könnten sie zu Infektionen und in der Orthopädie zum Beispiel bis hin zu Versteifungen von Gelenken führen. Bekämpft werden sollen mit dem Wirkstoff „Octenidin“ in der Waschlotion insbesondere multiresistente Keime wie der „Methicillin-resistente Staphylococcus aureus“ (MRSA), der gegen gängige Antibiotika mehr oder weniger resistent und nur schwer behandelbar ist.