Umbau-Projekt : Haan hat neuen OP für 6,8 Millionen Euro

6,8 Millionen Euro hat die Kplus-Gruppe in den neuen Operationsbereich investiert. Unser Bild zeigt von links Florian van Herk (stv. Technischer Leiter Kplus Gruppe), Chefarzt Dr. Clemens Kehren, Katharina Bensch (pflegerische OP-Leitung). Foto: Kplus-Gruppe

Haan Insgesamt fünf Operationssäle stehen am Haaner St.-Josef-Krankenhaus für stationäre und ambulante Eingriffe auf rund 1300 Quadratmetern Fläche zur Verfügung. Der neue Trakt erstreckt sich über zwei Etagen.

Auf die vergangenen zwei Jahre blickt Florian van Herk gern zurück. Von den ersten Überlegungen bis zur Inbetriebnahme – der Architekt und stellvertretende Technische Leiter der Kplus Gruppe war von Anfang an dabei. Jetzt übergab er die Räume des nagelneuen OP-Trakts offiziell an die Operateure, Anästhesisten und Pflegekräfte. „Bei einem solchen Projekt muss man Vieles im Blick haben“, sagt van Herk: „Arbeitsabläufe der Ärzte und Pfleger, hygienische, bau- und ordnungsrechtliche Anforderungen, die Möglichkeiten und Grenzen eines bestehenden Gebäudes – und natürlich die Kosten.“ Können und Kreativität waren gefragt, um alles unter einen Hut zu bekommen.

Herausgekommen ist modernste Technik verteilt über zwei Etagen. 1300 Quadratmeter umfasst der neue OP-Trakt. Die Säle liegen auf einer Ebene, Büros und Aufenthaltsräume eine Etage darunter. „Wir haben so echte Rückzugsorte für die Dokumentation, die Organisation, aber auch für die Pausen gewonnen“, sagt Katharina Bensch, die als pflegerische Leitung des OP für zehn Mitarbeiter verantwortlich ist.

1966/67 entstand der Neubau auf dem Gelände an der Robert-Koch-Straße 16.

Im ersten Weltkrieg richteten Steyler Missionsschwestern in ihrem Kloster an der Kaiserstraße ein Lazarett für Verwundete ein.

Außerdem sind zwei Säle für ambulante Operationen integriert. „Dank moderner Operations- und Narkoseverfahren können immer mehr Eingriffe auch ambulant durchgeführt werden“, erklärt Dr. Clemens Kehren, seit Januar Chefarzt der Anästhesie. Die beiden Bereiche – ambulant und stationär – seien so geplant, dass sich die Organisationswege nicht kreuzen. „Das ist für die Abläufe ideal.“ Die Kapazitäten seien entsprechend auch mit Blick auf die Zukunft gebaut. Kehren betont: „Es macht ja keinen Sinn, wenn ein Neubau hier schon an seine Grenzen stoßen würde.“

Er selbst ist erst spät in das Projekt „OP-Neubau“ eingestiegen. Umso begeisterter ist er jetzt vom Ergebnis: Alle fünf Säle, zwei für ambulante und drei für stationäre Eingriffe, sind baugleich ausgestattet. Das gilt auch für die beiden Aufwachbereiche, in denen die Patienten nach der Operation überwacht werden. „Wir haben keine Umgewöhnungszeiten, weil man in ein neues System springen muss“, sagt Kehren. Das ermögliche sicheres und effektives Arbeiten.