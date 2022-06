Weltblutspendetag : Mediziner ruft alle zur Blutspende auf

Tobias Nickel ist am St. Josef Krankenhaus Haan Transfusions-Beauftragter. Foto: Uli Preuss

Interview Hilden/Haan Gerade in den Sommermonaten wird das Blut in den Kliniken oft knapp. Tobias Nickel, Oberarzt und Transfusionsverantwortlicher im St. Josef Krankenhaus Haan, ruft anlässlich des Weltblutspendetages am Dienstag, 14. Juni, zur Blutspende auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wann wird im St. Josef Krankenhaus Haan Blut gebraucht?

Tobias Nickel Bei uns in Haan sind es in erster Linie die großen, geplanten Operationen, bei denen Blutprodukte gebraucht werden. Dazu kommt dann die Notfallversorgung insbesondere, wenn intensivmedizinische Maßnahmen erforderlich werden.

Haben Sie immer ausreichend Konserven vorrätig? Oder gibt es auch Zeiten, in denen es richtig knapp wird und beispielsweise Operationen und Behandlungen verschoben werden müssen?

Nickel Bislang mussten noch keine Operationen verschoben werden – es kam und kommt auch weiterhin wegen der Corona-Situation immer mal wieder zu einem deutlichen Rückgang der Bestände. Die Spendebereitschaft ging zurück, aber auch die Spendemöglichkeiten waren eingeschränkt. Jetzt kommen die Sommerferien. Deshalb appellieren wir dringend an jeden, in den nächsten Wochen noch zur Blutspende zu gehen.

Wenn Blut so kostbar ist, kann man auch Blut „sparen“? Und wenn ja, wie?

Nickel Generell sollte vor jeder Bluttransfusion kritisch geprüft werden, ob eine Gabe von Blutprodukten zwingend erforderlich ist. Minimal-invasive Eingriffe ohne große Schnitte können den Blutverlust senken. Im St. Josef Krankenhaus Haan nutzen wir gerade bei großen orthopädischen Eingriffen die maschinelle Autotransfusion: patienteneigenes Blut wird während der OP aufgefangen, aufbereitet und noch während des Eingriffs wieder gereinigt zurückgeführt. So kann gegebenenfalls auf eine Fremdblutgabe verzichtet werden.

(-dts)