Sven Thomsen arbeitet für Haan und Hilden : Junger Kaplan mit Faible für Haan

Sven Thomsen (36) wurde 2015 in Wachtberg zum Priester geweiht. Am Collegium Albertinum der Universität Bonn studierte er zuvor Theologie, arbeitete dann in der Gemeinde Höhenberg/ Vingst mit. Es folgte der zweite Teil der Ausbildung, die pastorale Ausbildung in Wachtberg. Danach trat er seine erste Stelle in Bergisch Gladbach an und arbeitet nun in St. Chrysanthus und Daria sowie St. Jacobus.