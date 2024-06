Aktion zum Festwochenende SSVg und Unitas spielen im „Kirmes-Trikot“

Nicht nur Bürgermeisterin Bettina Warnecke war begeistert: Das liebevoll gestaltete neue Kirmes-Trikot, in dem die SSVg 06 Haan sowie die Mannschaften der DJK Unitas dieses Jahr am Festwochenende 21. bis 24. September spielen werden, ist eine Augenweide. Am Donnerstag im Haaner Rathaus wurde es präsentiert. 700 aktive Sportler sollen am Kirmeswochenende in dem schwarzen Dress mit bunten Einsprengseln und dem beliebten Motiv von Alfred Kruchen antreten. Das Kirmes-Trikot kostet 30 Euro und ist über den online-Shop der Unitas zu kaufen. Den Erlös wollen beide Vereine hauptsächlich für die Jugendarbeit verwenden.