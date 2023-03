Aktion für mehr Bewegung in Haan SpoSpiTo-Aktion mit der Don-Bosco-Schule

Am 20. März startet in mehreren Bundesländern für insgesamt 110.000 Grundschulkinder eines der größten Schulprojekte in Deutschland für mehr Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz auf dem Schulweg: Es nennt sich SpoSpiTo, was für Sporteln, Spielen, Toben steht und hat zum Ziel, möglichst viele Schulkinder dazu zu bringen, den Schulweg aus eigener Kraft zurück zu legen. Ob zu Fuß, mit dem Tretroller oder dem Fahrrad bleibt den Schülern überlassen. Nur eben eins sollen sie vermeiden: das Eltern-Taxi.