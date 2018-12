Haan: TSV Gruiten ist enttäuscht von der Stadt

Gruiten Über die Absicht, die Finanzierung für den Neubau eines Sportheims möglich nur mit Landesmitteln zu erreichen, ist mit dem zweitgrößten Sportverein nicht gesprochen worden. Jetzt ist die Zukunft des Wunschprojektes ungewiss.

Tief enttäuscht geht der Turn- und Sportverein (TSV) Gruiten in die Weihnachtspause. Denn statt eines Ratsbeschlusses über einen höheren Zuschuss für das Wunschprojekt Sportheim-Neubau mit Mehrzweckraum strich der Stadtrat die gesamte bisher zugesagte Finanzierung aus dem Haushaltsplan 2019. Die Politik will dadurch dem Verein ermöglichen, über das neue Landesprogramm „Moderne Sportstätten 2022“ an Landesmittel zu kommen. Aber: über Modalitäten für einen Antrag und zeitliche Aspekte ist derzeit nichts bekannt. Was die Stimmung aber gründlich trübte, ist die Tatsache, dass Stadt und Politik mit dem Verein über den Strategiewechsel im Vorfeld nicht gesprochen haben. „Wir stehen fassungslos vor der Art und Weise, mit wie wenig Wertschätzung mit Menschen, die sich in einem so hohen Maß einsetzen, umgegangen wird“, erklärte der Vereinsvorstand am Donnerstag in einem Pressegespräch. „Seit zweieinhalb Jahren investieren 14 bis 25 Personen ungezählte Stunden ihrer Freizeit in Planung und Gespräche“, verdeutlichte TSV-Vorsitzender Joachim Ziegert.