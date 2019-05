Haan : Halle Adlerstraße: Schäden am Boden sind repariert

Der Oberliga-Turnwettkampf des Haaner Turnerbundes am Wochenende war die erste Veranstaltung in der Sporthalle Adlerstraße nach der Sperrung wegen der Bodenschäden. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan (-dts) Wegen Schäden am Boden war die Sporthalle Adlerstraße rund zwei Wochen gesperrt. An den Fugen rund um die „Bodentanks“ genannten Steckhülsen für Geräte hatte sich Nässe gesammelt und dazu geführt, dass sich der Belag hochwölbte.

In der vorigen Woche waren Fachhandwerker in der Sporthalle. Sie trockneten die schadhaften, nassen Stellen und verklebten den Belag neu. Der Turnwettkampf des Haaner Turnerbundes am Wochenende konnte wieder stattfinden. Seit Dienstag ist der Schulsport wieder möglich. Der Haaner Turnverein und auch die HSG „Adler“ Haan mussten Spiele in andere Hallen verlegen. Die Handballer der Unitas können froh sein, dass der Schaden erst zum Saisonende auftrat. Denn nur an der Adlerstraße dürfen die Ballsportler zu bestimmten Zeiten mit Haftmittel trainieren oder Punktspiele absolvieren.