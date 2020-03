Sanierung : Neuer Hallenboden für 100.000 Euro?

Haan Die Stadt hat ein Angebot für den Austausch der maroden Fläche in der Sporthalle Adlerstraße eingeholt. Ein Gutachten stützt den Kostenrahmen.

Der Gutachter nahm sich zwei Stunden Zeit für den Ortstermin: Am 5. Februar trafen sich gegen 13 Uhr zwei Mitarbeiter der Stadtverwaltung mit dem von der Industrie- und Handelskammer öffentlich bestellten Sachverständigen Uwe Schattke in der Sporthalle Adlerstraße.

In der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport am Mittwoch, 4.März, sollen die Konsequenzen aus dem Ergebnis des Gutachters gezogen werden. Die Handballer der Unitas werden besonders interessiert das Ergebnis verfolgen, denn sie standen wegen Haftmittel-Einsatzes in der Kritik.

So viel lässt sich dem Gutachten zumindest schon mal entnehmen: Auch der Sachverständige sieht die regelmäßige Nassreinigung als Hauptgrund für die Schäden am bisherigen Hallenboden. So war der mit PUR beschichtete Verbundschaum dem Gutachten zufolge den Bodenöffnungen an zahlreichen Stellen gelöst. Wörtlich heißt es: „In den einige Zentimeter breiten offenen Bereichen wurde erhöhte Feuchtigkeit festgestellt.“ Grund dafür: übermäßige Reinigung. „Die Metallrahmen und die Hülsen zur Aufnahme von Spielsäulen waren verrostet“, heißt es weiter.