Vandalismus : Spielhaus an der Grundschule zertrümmert

Haan Randalierer haben das Spielhäuschen an der Robert-Koch-Straße vor der Grundschule Bollenberg komplett zertrümmert. Ein Vorfall kurz vor der Tat bietet jedoch möglicherweise einen interessanten Ermittlungsansatz.

Nur die Betonbasis ist übrig geblieben: Das Spielhaus auf dem Spielplatz an der Grundschule Bollenberg gibt es nicht mehr. Offensichtlich haben Randalierer dem Häuschen an der Robert-Koch-Straße den Garaus gemacht. In lauter kleine Teile kaputtgeschlagen sei es nach dem Pfingstwochenende gefunden worden, berichten Anlieger. Besonders bitter, da das Spielhaus von Eltern in Eigenarbeit errichtet worden sei.