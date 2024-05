Spielfläche sorgt für Diskussionen Am „Lila Markt“ scheiden sich die Geister

Die ältere Dame, die am Donnerstagmorgen über den Alten Markt in die Fußgängerzone Richtung Rathaus geht, bleibt in Höhe des neuen Kinderkarussells kurz stehen und blickt auf den Boden. Dann schüttelt sie den Kopf: „Da wird man ja blind“, schimpft sie, bevor sie sich wieder in Bewegung setzt: „Warum muss es ausgerechnet Lila sein? Das wäre doch bestimmt auch etwas dezenter gegangen.“