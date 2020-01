Haan : Spezialrollstuhl fürs Krankenhaus

Haan Ohne Unterstützung geht es nicht. Das gilt für das Haaner St. Josef Krankenhaus, seine Patienten, sein Ärzteteam und natürlich auch das Pflegepersonal.

Begeistert von der Arbeit des Fördervereins, der das Krankenhaus in den vergangenen Jahren mit 174.000 Euro unterstützt hat, war der neue Chefarzt der Anästhesie, Dr. Clemens Kehren. „Dass es Fördervereine auch für Krankenhäuser gibt“, wusste ich nicht“, sagte Kehren, der vorher an der Uniklinik in Essen gearbeitet hat. Kehren sicherte zu, den Fördervereinen der Krankenhäuser in Haan und Hilden beizutreten. „Dann sind sie unser 195. Mitglied“, freute sich Rüffer über die Zusage. Der Haaner Förderverein will 2020 sein 200. Mitglied aufnehmen können. rp