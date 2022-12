Technologiepark Haan Kabel-Spezialist soll Haan bereichern

Der erste Kontakt fand im März dieses Jahres statt und kam über einen Makler zustande. Danach lief alles wie am Schnürchen – und in dieser Woche haben beide Seiten mit einem Besuch beim Notar in Düsseldorf Nägel mit Köpfen gemacht: Mit dem Verbindungstechnik-Spezialisten „Helukabel“ aus Hemmingen bei Stuttgart bereichert künftig eine weltweit erfolgreiche Unternehmensgruppe den Wirtschaftsstandort Haan. Der kaufmännische Geschäftsführer Andreas Hoppe und Prokurist Johannes Sailer unterschrieben jetzt den Kaufvertrag für ein 24.000 Quadratmeter großes Grundstück im Haaner Technologiepark. Dort soll möglichst bereits 2025 ein neuer Standort entstehen, der nicht nur die bisher in Duisburg ansässige Helukabel“-Niederlassung Rhein-Ruhr beherbergen wird, sondern auch die Tochtergesellschaften EKD Systems aus Erkrath und Robotec- Systems aus Duisburg.