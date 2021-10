Haan : Spendenmarathon zum Aktionstag für die Haaner Orgel

Restaurierung Am 23. Oktober spielen zehn Pianisten zwölf Stunden lang eine einzige Klavierkomposition: „Vexations“ des französischen Komponisten Erik Satie.

Im Spendenmarathon zur Finanzierung der Orgelrestaurierung und -reinigung in der evangelischen Kirche Haan wird am 23. Oktober von 10 bis 22 Uhr ein neuer musikalischer Höhepunkt stattfinden. Am Aktionstag Orgel spielen zehn Pianisten zwölf Stunden lang eine einzige Klavierkomposition. Das Stück „Vexations“ von Erik Satie hat Kantor Martin Honsberg ausgesucht.