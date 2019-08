Hilden : Spende beim Präsidentinnen-Wechsel

Traditionell wechseln die Präsidentinnen des Inner Wheel Club Hilden-Haan-Neandertal jährlich. Gertrud Back aus Erkrath übergab ihr Amt jetzt an Marie Threse Trapp aus Haan.

Mit der Amtsübergabe war nicht nur ein geselliger Abend der insgesamt 40 Mitglieder des Frauen-Clubs verbunden, sondern auch eine spontane Spende für die niedergebrannte Gemeinschafts-Grundschule-Sandheide (GGS) in Hochdahl. Für 1000 Euro können jetzt neue Lehr- und Sachbücher angeschafft werden. Zwar müssen die rund 200 Schüler die nächsten Jahre im Gebäude der ehemaligen Realschule an der Schmiedestraße lernen, aber dort im Keller wird schon bald eine neue Bibliothek eingerichtet. „Der alte Bestand ist verbrannt. Wir freuen uns über Bilderbücher genauso wie über Sachbücher oder Erstlesebücher für unsere Grundschüler, die teilweise noch Sprachschwierigkeiten haben“, kommentiert Susanne Leuders, Konrektorin der Schule. Nach den Ferien, ab 28. August, startet die Schule trotz aller Widrigkeiten mit drei neuen Klassen in der provisorischen Unterbringung. In spätestens fünf Jahren soll das neue Schulzentrum mit Förderschule fertig sein. chm