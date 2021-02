Haushaltsplan 2021 der Stadt Haan : SPD will Digitalisierung in Haan vorantreiben

SPD will Digitalisierung in Haan vorantreiben

Glasfaserkabel können eine große Datenflut in höchste Geschwindigkeit übertragen. Foto: dpa/Uwe Anspach

Haan Digitaler Marktplatz, Breitbandausbau – die Palette an Unterstützungsmaßnahmen, die die Genossen vorschlagen, ist breit. Konkret helfen soll auch eine Verlängerung des Gebührenerlasses für Außengastronomie bisher Ende 2022.

Haaner Gewerbegebiete und Schulen sowie Haushalte mit wenig Leistungs-Kapazitäten (unter 30Mbit/s) spielen in der bisherigen Planung für den Glasfaserausbau eine wichtige Rolle. Davon profitiere jedoch nur ein Bruchteil der Haaner Haushalte, bemängelt die SPD. Sie stellt daher jetzt für den „Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Kultur, Städtepartnerschaften und Tourismus“ einen Antrag, demzufolge, die Stadtverwaltung einen Plan zum Glasfaserausbau auch für jene Gebiete erarbeiten soll, die nicht vorgesehen sind. Die Genossen argumentieren dabei unter anderem mit der Corona- Pandemie. Während deren Verlauf habe sich ein erhöhter Bedarf an Bandbreite gezeigt. „Insbesondere, wenn häufig mehrere Personen in einem Haushalt Homeoffice, Homeschooling, Online-Vorlesungen und anderes gleichzeitig nutzen müssen, wird es schwer“, bekräftigt SPD-Fraktionsvize Jens Niklaus.