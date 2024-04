Zwei Anträge für den Stadtentwicklungsausschuss SPD startet Initiative für bezahlbaren Wohnraum

In einem Antrag für den Stadtentwicklungsausschuss am 14. März wollen die Genossen die Quote für den öffentlich geförderten Mietwohnraum von bisher 30 auf künftig 50 Prozent steigern. Es sei wichtig, Flächen für bezahlbaren Wohnraum für die Haaner Bevölkerung zu sichern und zur Verfügung zu stellen“, erläutert SPD-Ratsmitglied Jörg Dürr die Initiative seiner Fraktion. In Haushalten mit vier Personen lebten die Menschen mittlerweile im Durchschnitt auf gerade einmal 32 Quadratmetern oder weniger.