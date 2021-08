Stabwechsel : SPD Haan wählt Nachfolger für Bernd Stracke

Kandidiert nicht mehr für den Ortsvereins-Vorsitz der Genossen: Bernd Stracke. Foto: SPD Haan

Haan Der erfahrene Kommunalpolitiker gibt bei der Jahresversammlung des Ortsvereins am kommenden Montag den Vorsitz ab, bleibt den Genossen als Chef der SPD-Stadtratsfraktion aber weiterhin erhalten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

21 Jahre lang hat Bernd Stracke den Haaner Ortsverein der SPD geleitet. Nun wird er nicht mehr für den Vorstand kandidieren. „Ich finde, es ist an der Zeit, die Aufgabe jetzt in jüngere Hände zu legen“, sagt Stracke, der den Genossen in führender Position als Vorsitzender der SPD-Ratsfraktion allerdings weiter erhalten bleibt. Als solcher ist er auch weiterhin Mitglied des Vorstands.

Der Wechsel an der Ortsvereinsspitze soll am Montag, 16. August, erfolgen. Dann findet die Jahresversammlung um 19.30 Uhr im Forum St. Chrysanthus und Daria an der Breidenhofer Straße 1 statt. Die Wahlperiode für den Vorstand des Ortsvereins gilt für die kommenden zwei Jahre.

Die SPD hat zwei Ortsvereine innerhalb des Stadtgebiets, die beide inhaltlich und personell unabhängig voneinander arbeiten. So wird der Ortsverein Gruiten von Jens Niklaus geleitet.

„Die Vorstandswahlen hätten eigentlich schon 2020 stattfinden sollen, aber die durch die Corona-Pandemie-bedingten Schutzmaßnahmen haben das leider nicht zugelassen“, erläutert Stracke in der Einladung. Es gebe aber noch jede Menge weiterer Tagesordnungspunkte für die Jahreshauptversammlung.