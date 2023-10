Nicht genug eingesetzt? SPD Haan kritisiert Landrat wegen Krankenhaus

Mit einigem Unverständnis hat die Haaner SPD auf die Entscheidung der Kreispolitik reagiert, sich gegen den Prüfauftrag zur kommunalen Übernahme des Haaner St. Josef Krankenhauses auszusprechen. So kritisieren die Sozialdemokraten das Votum des Kreisausschusses jetzt in einer Pressemitteilung. Dort heißt es unter anderem: „Landrat Thomas Hendele verkennt die Realität, wenn er behauptet, dass es jetzt nicht an der Zeit sei, um über solche Lösungen nachzudenken." Haans SPD-Vorsitzender Martin Haesen führt weiter aus: „Vor dem Hintergrund, dass massiv versucht wird, Personal aus dem Haaner Krankenhaus abzuwerben, läuft uns natürlich die Zeit davon. Was nützt denn ein Krankenhaus, wenn kein ausreichendes Personal mehr zur Verfügung steht?”