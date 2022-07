Haan : Spaziergang für Trauernde startet zum zweiten Mal

Haan Bei der ersten Auflage im Frühjahr waren die Organisatoren sehr zufrieden mit der Resonanz. Jetzt soll das ganze wiederholt werden.

Wie ein Spazierweg hat auch die Trauer Höhen und Tiefen und manchmal schwer zugängliche Stellen. Vielen Menschen fällt es leichter, über belastende Themen zu sprechen, wenn sie in Bewegung sind. Daher geht der ambulante Hospizdienst „Christliche Hospiz- und Trauerbegleitung Haan“ (CHT) seit diesem Frühjahr neue Wege und bietet „Walk-&-Talk“-Spaziergänge für trauernde Menschen an. Gemeinsam kann die Natur genossen und sich dabei ausgetauscht werden. Der nächste „Walk & Talk“ beginnt am Sonntag, 31. Juli, um 11 Uhr und dauert etwa zwei Stunden. Treffpunkt ist an den Räumen des CHT in der Dieker Straße 100. Die Spaziergänge werden von qualifizierten Trauerbegleitern begleitet. Weitere Infos über das Trauer-Telefon 02129 3766998 oder per E-Mail an info@hospiz-haan.de.