Millionenprojekt : Spatenstich für die Zukunft der Krankenpflege

Haan Rund 2,2 Millionen Euro fließen in die Erweiterung des katholischen Bildungszentrums. Im Dezember 2022 soll der Neubau auf dem Gelände des Haaner St.-Josef-Krankenhauses bezugsfertig sein.

Durch den rund 570 Quadratmeter großen Neubau, bestehend aus drei Klassen-, einem Gruppenraum und einem Skills Lab sowie Büros, Lager- und Sanitärräumen auf zwei Etagen, bietet das Bildungszentrum künftig Raum für 84 zusätzliche zu den derzeit 195 bestehenden Ausbildungsplätzen. Ein moderner Lernort, betont Architekt Pütz, der über das Treppenhaus mit dem Bestandsgebäude verbunden und in den Klassenräumen mit Steckplätzen für die Laptops der Azubis ausgestattet sein wird. „Das Herzstück wird das Skills Lab sein, in dem hinter einer Trennwand im großen Demonstrationsraum ein kleines Patientenzimmer mit zwei Betten und Dusche für Übungen hergerichtet wird.“

Gesellschafter des katholischen Bildungszentrums Haan sind die gemeinnützige Gesellschaft der Franziskanerinnen zu Olpe als Träger des St. Martinus Krankenhauses in Langenfeld sowie die Kplus Gruppe mit Kliniken und Senioreneinrichtungen in Solingen, Hilden und Haan.

Die Zusammenlegung der verschiedenen Disziplinen sowie die Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Einrichtungen bringe für die Auszubildenden viele Vorteile: „Der Beruf der Pflegefachkraft ist dadurch noch mal ein ganzes Stück attraktiver geworden, weil die fertig ausgebildeten Kräfte in vielen verschiedenen Bereichen arbeiten können und nicht wie vorher in ihrem Bereich eingeschränkt sind“, betont Degelmann. Das heißt, wer in einer Senioreneinrichtung ausgebildet wird, muss nicht ein Leben lang dort bleiben, sondern kann auch ins Krankenhaus wechseln und umgekehrt.

Ein weiterer Vorteil der generalistischen Ausbildung, fügt Woitaschek hinzu, sei die breit gefächerte Praxiserfahrung in den unterschiedlichen Einrichtungen. Denn ganz gleich, ob die angehenden Pflegefachkräfte in einem Krankenhaus oder einer Senioreneinrichtung angestellt sind, „im Rahmen der Praktika durchlaufen sie verschiedene Stationen in der Dialyse, im Hospiz oder der Psychiatrie, was wahnsinnig viele neue Felder eröffnet, an die man vorher vielleicht noch gar nicht gedacht hatte“.