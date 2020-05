Führungswechsel : Neuer Leiter für Sparkassen-Filiale Unterhaan

Ronald Fellmin wechselt in die Hauptstelle der Stadt-Sparkasse Haan. Foto: Julian Stratenschulte/dpa Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Haan Der bisherige Zweigstellen-Chef wechselt ins Wertpapiergeschäft. Stefan Laaser, bekannt als Leiter der Sparkassen-Hauptfiliale in der Innenstadt, erhält mit der Leitung in Unterhaan eine Zusatzaufgabe.

(sad) Großes Engagement und jede Menge Herzblut hat Ronald Fellmin in seine Arbeit gesteckt. Seit 2007 leitete er die Filiale Unterhaan der Stadt-Sparkasse Haan – zum 1. April ist er nun in die Hauptstelle gewechselt und kümmert sich dort um das Thema Vermögensbetreuung. „Ich freue mich sehr auf meine neuen Tätigkeiten, blicke aber auch gerne auf die erfolgreiche und schöne Zeit in Unterhaan zurück“, sagt Fellmin.