Haan : Sparkasse in Gruiten vereitelt Betrug an Seniorin

Sparkasse in Gruiten vereitelt Betrug an Seniorin

Haan Als am vergangenen Donnerstag (03.02.2022) eine 79-Jährige Kundin in der Gruitener Filiale der Stadt-Sparkasse Haan eine fünfstellige Summe mitnehmen wollte, schöpfte das Filial-Team direkt Verdacht und wurde misstrauisch.

Die Dame war als sehr ruhige Kundin bekannt, jedoch verhielt sie sich an diesem Tag sehr aufgebracht und nervös. „Wir haben uns direkt erkundigt, ob die Kundin von jemandem angerufen worden ist und der Anrufer sie unter Druck gesetzt hat“, berichten die Sparkassen-Mitarbeiter. Die Kundin stritt dies jedoch ab und behauptete, dass das Geld für eine Handwerker-Rechnung und eine Autoreparatur benötigt würde. Da die aufmerksamen Mitarbeiter ein schlechtes Gefühl hatten, wurde die Bargeld-Auszahlung zunächst vertagt. Am nächsten Morgen konnte die Tochter telefonisch erreicht werden, wodurch letztendlich der Betrug aufgeklärt wurde. Die Kundin wurde Opfer eines Schockanrufs, berichtet die Stadt-Sparkasse Haan. Sie erhielt einen Anruf, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte und nun eine Kaution in Höhe von 24.000 Euro nötig sei, um die Tochter aus der Haft zu entlassen.