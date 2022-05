Haan : Sparkasse wechselt ukrainisches Geld

So sieht die ukrainische Währung (Hrywnja) aus. Foto: dpa/Frank Hammerschmidt

Haan Flüchtlinge können einen Betrag von insgesamt bis zu 10.000 Hrywnja (UAH) entweder in einer Summe oder auch in mehreren Teilbeträgen in Euro umtauschen.

(RP) Die Sparkasse Haan wechselt nun auch ukrainisches Geld. Das teilte das Geldinstitut mit. „Menschen, die vor den Kriegshandlungen aus der Ukraine geflohen sind, können seit dem 24. Mai ihre Hrywnja-Banknoten in Euro tauschen. Darauf haben sich das Bundesministerium der Finanzen, die Deutsche Bundesbank und die Deutsche Kreditwirtschaft sowie die Nationalbank der Ukraine verständigt“, erklärte eine Sprecherin der Bank.

„Wir haben zum Starttermin der Aktion, den das Bundesfinanzministerium vorgegeben hat, sofort mit dem kostenlosen Service in all unseren Filialen begonnen“, erläutert Udo Vierdag, Vorstandsvorsitzender der Stadt-Sparkasse Haan.

Flüchtlinge können einen Betrag von insgesamt bis zu 10.000 Hrywnja (UAH) entweder in einer Summe oder auch in mehreren Teilbeträgen bei den teilnehmenden deutschen Banken und Sparkassen in Euro umtauschen, hieß es weiter: „Es werden Banknoten zu 100, 200, 500 und 1000 Hrywnja der derzeit gültigen Banknotenserien der Nationalbank der Ukraine akzeptiert.“

Der Umtausch sei zunächst für einen Zeitraum von drei Monaten möglich und erfolge zu dem auf der Webseite der Bundesbank (www.bundesbank.de/wechselkurse-uah) bekanntgegebenen Wechselkurs. Ein Umtausch von stark beschädigten Banknoten und Münzen sei allerdings nicht möglich.