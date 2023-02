Irritation über Verzögerungen Sozialwohnungen: SPD mahnt zügigere Baugenehmigung an

Walter Drennhaus, Sprecher der SPD im Stadtentwicklungsausschuss, mahnt in diesem Zusammenhang eine „zügige Bearbeitung von Bauanträgen innerhalb der Verwaltung“ an. Dies sei bei dem Objekt an der Nordstraße nicht erkennbar. Dort will die Investorin Stefanie Emrich-Katzin aus Bergheim auf 1170 Quadratmetern unter anderem 21 öffentlich geförderte Wohnungen bauen, die sich ausschließlich an Senioren richten. Bereits im September vergangenen Jahres hatte die SPD nachgefragt, wann mit einer Erteilung des Baurechts zu rechnen sei.