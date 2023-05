Spende in Haan Soroptimisten unterstützen Verein „Du-Ich-Wir“

Drei Vertreterinnen des Soroptimist Clubs Haan haben jetzt einen symbolischen Scheck über 2.500 Euro an Dominik Adolphy, den Vorstandsvorsitzenden des Vereins „Du-Ich-Wir“, überreicht. Der 2015 von Adolphy gegründete Verein will die Chancengleichheit für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund fördern und sie „von der Grundschule bis zum Job“ unterstützen. Seine Projekte setzen oft dort an, wo staatliche Stellen einen Bedarf erkennen, aber die Finanzmittel fehlen.