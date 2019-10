Haan : Soroptimistinnen sammeln 5000 Euro

Zum 18. Mal haben die Haaner Soroptimistinnen zum Benefiz-Golfturnier in den Golfclub Haan-Düsseltal eingeladen. Trotz strömenden Regens machten sich schon am frühen Sonntagmorgen 86 Damen und Herren auf die Runde.

Fröhlich war die Stimmung trotzdem, nicht zuletzt wegen des kleinen Butzelmanns, den Evelyn Oettinger unterwegs spendiert hatte. Einige Golfer begnügten sich mit der Hälfte der Golfrunde und vergnügten sich mittags am Kuchenbüffet. Für die Chapman-Viererrunde Dr. Jürgen Pankratz, Jochen Siebel, Ralf Kronenberg (alle aus Haan) und Thomas Bergemann (Solingen) ist es Ehrensache und Spaß zugleich, an diesem Turnier teilzunehmen. Entspannung ist das Wichtigste beim Golfen, hat Dr. Jürgen Pankratz gelernt. Nur so kann man einen guten Ball schlagen. Und dazu kommt die Chapman-Vierer-Konstellation, bei der zwei Paare gemeinsam spielen. „Bisher hatten wir beim Benefiz-Spiel der Soroptimistinnen immer Sonne“, erinnert sich Jochen Siebel. Am vorletzten Tag ihres zweijährigen Vorsitzes konnte Präsidentin Karen Jung dankbar die Bilanz ziehen, dass mit den ursprünglich 94 Anmeldungen ein neuer Rekord erzielt wurde. Clubmitglieder hatten 60 Euro und Nichtmitglieder 80 Euro Startgeld bezahlt. Und am Ende des Tages vermeldeten die Soroptimistinnen den grandiosen Erfolg von Einnahmen in Höhe von 5000 Euro.