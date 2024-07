Invasive Art in Haan Sorge um den Japanischen Staudenknöterich

Pflanzen ausreißen, entwurzeln und anschließend verbrennen – zum Naturschutz. Was erst einmal nach einem Widerspruch klingen mag, wird durch eine invasive Art in Haans Grünstreifen, Wäldern und Wegrändern nötig. Der Japanische Staudenknöterich breitet sich – ohne das Einschreiten durch Naturschützer – auch in Haan aus. Mit dem rasanten Wachstum von bis zu 30 Zentimetern am Tag verbreitet die Pflanzenart sich beachtlich schnell. Der Japanische Staudenknöterich gilt in Europa und Nordamerika als Neophyt, also als Pflanze, die sich durch die menschliche Einflussnahme in einem Gebiet angesiedelt hat, in dem sie zuvor nicht heimisch war. Für die heimische Flora hat das weitreichende Folgen: Der invasive Neophyt verdrängt sie schlichtweg. Mit ihrem dichten Dach aus leuchtend grünen Blättern verhindert sie das Wachstum der Pflanzen in ihrer Umgebung.