Haan zum neunten Mal dabei Sommerleseclub in der Stadtbibliothek

Das Konzept des Sommer-Lese-Clubs ist einfach: Kinder und ältere Leseratten melden sich in der Stadtbücherei für die Aktion an und erhalten mit ihrem Clubausweis das Recht, einen eigens dafür erworbenen Bestand an Neuerscheinungen exklusiv zu nutzen. Das sinnentnehmende Lesen belegen die Teilnehmer in einem kurzen Gespräch bei der Abgabe des Buches, in dem sie Auskunft über Inhalt und Personen der Handlung geben. Dafür erhalten sie einen Stempel in ihr Leselogbuch. Können sie am Ende die Lektüre von mindestens drei Büchern nachweisen, erhalten sie eine Teilnahmeurkunde.