Fahrer im Krankenhaus : Solinger (82) fährt in Zaun der Kita Märchenwald

Haan ist bei einem Alleinunfall an der Kita „Märchenwald“ ist ein 82-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Passanten störten die Unfallaufnahme.

Schreck in der Mittagsstunde: Ein 82-jähriger Mann aus Solingen ist am Donnerstag gegen 13 Uhr mit seinem Mercedes aus bisher noch ungeklärter Ursache mit hoher Geschwindigkeit in den Zaun der Haaner Kita „Märchenwald“ gefahren. Bei dem Unfall auf der Ohligser Straße schob der Solinger laut Polizei auch einen am Straßenrand geparkten Opel Calibra in die Einzäunung des Kindergartens. Der Mann musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde. An beiden Fahrzeugen soll Totalschaden entstanden sein, der Gesamtschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.