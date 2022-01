Haan : So wird das Haaner Kulturjahr 2022

Das Kabarettduo „Die Weibsbilder“ ist mit seinem Programm „Unbemannt - Wir sind übrig“ auf Tour. Foto: Ralf Cornesse

Haan Kabarett, Konzerte und Kindertheater stehen in den ersten Monaten des neuen Jahres in Haan an. Ein Überblick der einzelnen Veranstaltungen.

Von Ina Schwerdtfeger

Kulturell hat das Jahr 2022 einiges zu bieten: von Kabarett über Kammerkonzert bis hin zum Kindertheater. Die Stadt Haan weist auf folgende Veranstaltungen hin:

Kabarett Los geht es am 21. Januar mit dem Kabarettstück „Die Weibsbilder – Unbemannt. Wir sind übrig.“ Die beiden Hauptakteurinnen des Kabarettduos, beide um die 40, müssen sich häufig Fragen wie „Wie? Du bist noch nicht verheiratet? Was? Du hast noch keine Kinder?“ stellen. Passende Antworten haben die sonst so schlagfertigen Damen Anke Brausch und Claudia Thiel in diesem Fall ausgerechnet nicht parat.

Info Das muss man für die Veranstaltungen wissen Tickets für die Veranstaltungen sind unter www.neanderticket.de sowie an den bekannten VVK-Stellen von Neanderticket, im Rathaus (Büro Kulturarbeit auf Anfrage) und in der Stadtbücherei Haan erhältlich. Ermäßigung gültig für Schüler, Studenten & Schwerbehinderte ab 50% gegen Vorlage eines gültigen Ausweises Für alle Veranstaltungen gilt die Corona-Schutzverordnung, aktuell 2G-Regelung.

Frösche haben sie jedenfalls genug geküsst, nur wollten die sich partout nicht in Prinzen verwandeln. Es liegt also nicht an fehlendem Einsatz, aber so ganz ohne Paddel rudert es sich schlecht in den Hafen der Ehe. Bevor die beiden wie die Titanic langsam aber sicher auf Grund laufen, packen sie es lieber selber an und ziehen aus, um das Glück zu finden. Das Kabarettstück „Unbemannt. Wir sind übrig.“ startet um 20 Uhr in der Aula Adlerstraße. Tickets kosten 20 Euro plus Vorverkaufsgebühr, an der Abendkasse sind es 24 Euro.

Konzert Wer es lieber schwungvoll mag, und dazu noch eine Tasse Kaffee mit einem Stück Kuchen, der ist beim Jazz Café mit der CC All Stars Big Band am 13. März in der Aula Adlerstraße richtig aufgehoben. Ab 16 Uhr präsentiert die Big Band ihr breites Repertoire an Swing, Funk und Jazz. Tickets zzgl. Vorverkaufsgebühr gibt es für zehn Euro, an der Abendkasse sind es zwölf.

Kindertheater Wunderlich zu geht es am 1. Mai. Dann öffnet sich in der Aula Adlerstraße der Vorhang für das Kindertheater „Herr Bello und das blaue Wunder“, 15 Uhr. Die lustigen und spannenden Verwicklungen fangen an, als eine schrullige alte Frau einen blauen Wundersaft in Sternheims Apotheke bringt und sein Hund Bello diesen Saft trinkt. Der Wundersaft verwandelt den Hund „Bello“ in den Menschen „Herr Bello“. Dieser Herr verliebt sich dummerweise in Frau Lichtblau, die jedoch Herrn Sternheim heimlich liebt und zwischen all dem wuselt Max, Sternheims Sohn, herum, der keine neue Mutter will und in „Herrn Bello“ seinen besten Freund sieht. Tickets sind für fünf Euro im Vorverkauf erhältlich, an der Abendkasse kosten sie sieben Euro.