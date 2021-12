Rückkehr nach Berlin Die Bundeshauptstadt kennt Klaus Wiener aus seiner früheren beruflichen Tätigkeit als Chefökonom zur Genüge. Und doch wird er jedes Mal, wenn er mit dem Fahrrad zur Arbeit unterwegs ist, aufs Neue an die veränderten Gegebenheiten erinnert: „Früher bin ich mit dem Fahrrad durchs Brandenburger Tor gefahren und dann nach rechts in die Wilhelmstraße abgebogen – heute biege ich nach links in Richtung Reichstag ab“, sagt der Haaner CDU-Bundestagsabgeordnete.