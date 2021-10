Wohnungsbaugesellschaft in der Diskussion : So soll Haan mehr Sozialwohnungen schaffen

So soll Haan mehr Sozialwohnungen schaffen

Wohnungsbaugesellschaft in der Diskussion

Haan Das Projekt einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft war viel diskutiertes Thema im Haupt- und Finanzausschuss. Aber es ging noch um mehr.

Im Jahr 2015 waren in Haan noch 1148 Sozialwohnungen registriert. Tendenz fallend. „In neun Jahren werden es aktuellen Schätzungen zufolge nur noch rund 900 sein“, trug Karlo Sattler jetzt in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vor. Wer glaube, diesen Trend allein mit der Hilfe von Investoren brechen zu können, befinde sich auf dem Holzweg, argumentierte der SPD-Politiker und Vorsitzende des Haaner Seniorenbeirats. Insofern sei es absolut zu begrüßen, „dass alle im Stadtrat vertretenen Fraktionen mittlerweile die Notwendigkeit sehen, aktiv etwas für den sozialen Wohnungsbau zu tun“.

SPD, GAL und WLH hatten zuvor ihren gemeinsamen Antrag im Ausschuss vorgestellt. Darin wird die Stadt in einem ersten Schritt beauftragt, ein Wohnraumkonzept für Haan aufzustellen, das vor allem den Bedarf an öffentlich geförderten Wohnungen für die nächsten Jahrzehnte sichern helfen soll. Zentraler Bestandteil des Antrags ist aber, die Gründung einer städtischen Wohnungsbaugesellschaft zu prüfen. Auch mögliche Kooperationen mit bestehenden kommunalen Wohnungsbaugesellschaften oder Studentenwerken sollten dabei ausgelotet werden, etwa im Hinblick auf einen möglichen Erwerb des 6500 Quadratmeter großen Grundstücks der ehemaligen Landesfinanzschule an der Kaiserstraße.