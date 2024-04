Straßen.NRW gibt bekannt So geht’s weiter mit der Baustelle Gruitener Straße

Spätestens Mitte Mai sollen die Arbeiten in diesem Abschnitt beendet und die Brücke Richtung Erkrath wieder geöffnet sein. Ebenfalls in dieser Zeit werde der parallel bearbeitete Abschnitt neun fertiggestellt, sodass ab Mitte nächsten Monats Bauabschnitt zehn auf der Gruitener Straße in Angriff genommen werden könne.