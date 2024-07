Neuer Markt: Konzerte und Aktionen So geht es mit dem Haaner Sommer weiter

Die Kirchengemeinde St. Chrysanthus und Daria beteiligt sich am Haaner Sommer. Am Mittwoch, 10. Juli, präsentiert sie sich am Neuen Markt mit Aktionen für Menschen jeden Alters, die mehr über Haan erfahren möchten. Die Aktion läuft von 10 bis 13 Uhr. Im Laufe der Woche folgen dort weitere Programmpunkte. Die Band Fragile Matt gibt am darauffolgenden Freitag ein Konzert. Ab 18 Uhr dürfen sich die Besucher auf Irish Folk freuen. Eigentlich hätte die Band bereits am 5. Juli spielen sollen, wegen des Viertelfinalspiels bei der Fußballeuropameisterschaft zwischen Deutschland und Spanien war der Auftritt allerdings verlegt worden. Mitsingen darf das Publikum am Samstag, 13. Juli, ab 19 Uhr bei dem Auftritt von Melanie und Matthias Arnold. Sie treten als Duo Mapiano auf und haben Stücke im Repertoire, deren Melodien und Texte eigentlich jeder kennen sollte. Zum Abschluss der Woche folgt am Sonntag die Schlagershow mit Rüdiger Schima. Beginn ist um 15 Uhr.