Festwochenende in Haan : So feiern die Haaner ihr Stadtjubiläum

Schlemmermeile in Haans Innenstadt: Haan à la carte und das Stadtjubiläum standen am Wochenende auf dem Programm. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Haan Konzerte, Haan à la carte und ein verkaufsoffener Sonntag – am Wochenende war viel los in der Gartenstadt. Den Besuchern hat‘s gefallen.

Von Sandra Grünwald

Es war ein Jubiläumsfest der Superlative, das am Wochenende jede Menge Leben in Haans Innenstadt brachte. Schließlich konnte Haan nun endlich seinen 100. Geburtstag als Stadt nachfeiern. Und das wurde nicht nur mit einem großartigen Programm für Jung und Alt getan, sondern auch mit einer verlockenden Geburtstagstorte.

Die eckige Torte in zwei Etagen wurde von der Konditorei Karnstedt kreiert. Bunte Blümchen und Marzipanbäumchen symbolisierten die Gartenstadt und die unübersehbare 100 mit dem grünen Hahn sprach für sich. Am Sonntag wurde die große Torte von Bürgermeisterin Bettina Warnecke angeschnitten und an die Besucher des Jubiläumsfestes verschenkt. Mit dabei die Maus aus der „Sendung mit der Maus“, die die Kinder begeisterte.

Info Festlichkeiten um ein Jahr verschoben Das 100-jährige Jubiläum zur Verleihung der Stadtrechte konnte Haan bereits im vergangenen Jahr begehen, wobei jedoch Corona bedingt keine Feierlichkeiten möglich waren. Deshalb organisierte die Stabsstelle Stadtmarketing, Bürgerdialog, Öffentlichkeitsarbeit dieses große Jubiläumsfest in der Gartenstadt, bei dem bewusst auch die lokalen Gastronomen und Einzelhändler mit einbezogen wurden.

Zum Abschluss des Jubiläumsfestes war vor allem für die jüngeren Besucher einiges geboten. Neben der Maus sorgte Müller der Magier für zauberhafte Momente und die Musikschule beschwingte die Stimmung auf dem Neuen Markt mit ihren Ensembles „Luftikus“ und „Kunterbunt“. Beim verkaufsoffenen Sonntag luden die umliegenden Geschäfte zu einem gemütlichen Shopping-Bummel ein. „Es ist der erste verkaufsoffene Sonntag seit Corona“, freut sich Sonja Kunders, Pressesprecherin der Stadt Haan. „Der rundet das ganze Fest ein bisschen ab.“

Denn bereits am Freitag feierte das Jubiläumsprogramm mit der Big Band „CC All Stars“ einen erfolgreichen Auftakt, das dann mit dem Konzert der Bon-Jovi-Tribute-Band „Bounce“ am Samstagabend seinen Höhepunkt erlebte. „Es waren 2500 Leute da“, freut sich Kunders über den Erfolg. „Alles hat gut funktioniert. Die Stimmung war ausgelassen und entspannt. Es war genau die richtige Mischung.“

Auch die Gastronomen, die bei „Haan à la carte“ auf dem Neuen Markt für das leibliche Wohl sorgten, zeigten sich mehr als zufrieden mit dem Festwochenende. „Es war nicht gut, es war super!“, sagt Patrick Schälte. „Am Samstag war der Platz den ganzen Tag voll.“ Und obwohl die Gastronomie derzeit unter erheblichem Personalmangel leidet, funktionierte die kulinarische Schlemmermeile perfekt. „Es helfen Leute, die normalerweise etwas anderes machen“, erzählt Alexander Unger vom Becherhus. „Auch mir haben Leute ihre Hilfe angeboten.“ Die Hilfsbereitschaft unter den Haanern sei großartig. Überhaupt zeigte sich Alexander Unger durchweg begeistert. „Ein tolles Programm, gutes Wetter, tolle Leute“, schwärmt er. „Es ist so, wie es sein soll. Friedlich und entspannt.“ Es habe einfach nur großen Spaß gemacht.

Während das Becherhus mit Spießbraten vom Haaner Strohschwein und Auerochsengrillwurst ausschließlich auf regionale Küche setzte, gab es am Stand der beiden Weinhändler „Eli’s Weine“ und „Bigels Weinladen“ die sommerlichen Weine zum Fest. „Es ist die erste große Veranstaltung, an der wir seit Corona teilnehmen“, sagt Dirk Raabe von Eli’s Weine. Es sei ein großartiges Fest. „Die Haaner lassen sich gern aufs Feiern ein.“ Viele Besucher des Jubiläumsfestes nutzten die Gelegenheit zum Schlemmen. „Es waren viele hier zum Essen und Trinken“, freut sich Olaf Karnstedt von der Konditorei Karnstedt, „und haben es sich gutgehen lassen.“ Eigentlich sei alles noch besser als vor Corona. „Die Leute haben einen richtigen Drang zu feiern.“